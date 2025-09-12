Hollanda Başkonsolosluğu: Kürdistan Bölgesi ile koordinasyonu artırmak istiyoruz

1 saat önce

Hollanda'nın Erbil Başkonsolos Yardımcısı Bertrila Snoyer, Kürdistan Bölgesi ile tarım alanında iyi bir koordinasyon içinde olduklarını belirtirken, diğer alanlarda da koordinasyon sağlamayı beklediklerini söyledi.

Başkonsolos Yardımcısı Bertrila Snoyer, bugün (12 Eylül Cuma günü) Süleymaniye'de basın toplantısı düzenledi.

Hollanda ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ticaret koordinasyonunu artırmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Snoyer, "Tarım alanında iyi bir koordinasyonumuz var, enerji, sağlık, lojistik ve diğer birçok alanda da iş birliği yapmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

ABD'nin Erbil Başkonsolosu Gwendolyn Green, 9 Eylül 2025 Salı günü, Kürdistan Bölgesi'nin iyi ve elverişli bir ortama sahip olması nedeniyle, ABD ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasındaki yatırım koordinasyonunu artırmak istediklerini vurgulamıştı.