MSB: "İsrail, terörizmi devlet politikası haline getirdi"

2 saat önce

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İsrail'in Doha saldırısına tepki göstererek, "Egemenliğinin açıkça ihlali olan bu saldırı karşısında tüm imkânlarımızla Katar’ın yanında olduğumuzun altını çiziyoruz." dedi.

MSB'nin faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Suriye harekat alanlarında gerçekleştirilen “tünel imha” faaliyetleri kapsamında ise bugüne kadar 236 kilometre Tel Rıfat’ta, 357 kilometre Münbiç bölgesinde olmak üzere toplam 593 kilometre uzunluğundaki tünellerin imha edildiğini bildirdi.

"Savunma kapasitesini ve terörle mücadele etkinliğini artırmak" amacıyla Suriye'de askeri eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine başladıklarını belirten Aktürk, "Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine, ülkemizin ve bölgemizin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan terör örgütlerinin bölgedeki belirsizlikten faydalanmasına izin vermeyeceğimizi, bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz." dedi.

"İsrail'in Katar’a düzenlediği saldırı ile bölgedeki hukuk tanımaz saldırılarına bir yenisini daha eklediğini" kaydeden Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece İsrail’in; terörizmi devlet politikası hâline getirdiği, istikrarsızlığı derinleştirmeye çalıştığı, çatışmadan beslendiği ve barışa tamamen karşı olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

Uluslararası topluma; İsrail’in aktif yöntemlerle durdurulmadıkça Katar’da olduğu gibi pervasız saldırılarını daha da genişleterek kendi ülkesi dâhil tüm bölgeyi felakete sürükleyeceğini hatırlatıyor, daha fazla sorumluluk üstlenme çağrımızı yineliyoruz.

Egemenliğinin açıkça ihlali olan bu saldırı karşısında tüm imkânlarımızla Katar’ın yanında olduğumuzun altını çiziyoruz."