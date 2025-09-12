Vancouver Kürt Film Festivali 17 Ekim'de başlayacak

Festilval kapsamında 22 Kürt filmi gösterime girecek

3 saat önce

Vancouver Kürt Film Festivali (VKFF), 17-19 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

VKFF, Kürt sinemasının farklı ve zengin seslerini bir araya getirerek, Batılı izleyicilerle buluşturmayı amaçlayan bir platformdur.

Kürt ve Kanadalı film yapımcıları arasında köprü kurmayı amaçlayan festival kapsamında 22 Kürt filmi gösterime girecek.

Bu yılki programda Kürdistan'ın dört parçasından (Rojhilat, Rojava, Bakur, Başur) ve diyasporadan Kürt sinemacıların çektiği çok sayıda uzun metrajlı film, belgesel ve kısa film yer alıyor.

Festival 17 ve 19 Ekim tarihlerinde Kanada'nın Vancouver kentindeki SFU Goldcorp Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

2025 Vancouver Kürt Film Festivali'nin sloganı "Ana Dil" olup Kürt sinemasında kadının rolüne odaklanıyor.