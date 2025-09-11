Mesud Barzani: Eylül Devrimi, ortak mücadele için sağlam bir temel oluşturdu

3 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Eylül Devrimi'nin 64. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Eylül Devrimi'nin Kürdistan kurtuluş hareketinin altın sayfasıydı." dedi.

Mesud Barzani, Büyük Eylül Devrimi'nin 64. yıl dönümü dolayısıyla bir mesajı yayınladı.

"Eylül Devrimi, Kürdistan kurtuluş hareketinin altın sayfasıydı ve Kürdistan halkını yeni hedeflere ve geniş ufuklara güç ve güvenle doğrultmaya teşvik eden en büyük ulusal siyasi, silahlı ve kitlesel devrimdi." diyen Başkan Barzani, mesajında şu sözlere yer verdi:

"Barzani Nemir önderliğindeki bu devrim, tarihte ilk kez, Kürdistan'ın farklı bölgelerinin ve Kürdistan'ın tüm sınıf ve topluluklarının meşru davasını ve haklarını savunmak için ortak mücadelesinin sağlam bir temelini oluşturdu."

Eylül Devrimi'nin, Kürdistan halkının mücadelesinin diğer aşamaları için bir güç ve ilham kaynağı olduğunu belirten Başkan Barzani, mesajında, "Eylül Devrimi'nin 64. yıl dönümünde, azimleri ve cesaretleri halkları için tarih ve gurur kaynağı olan tüm kadrolara, Peşmergelere ve mücadelecilere teşekkür etmek istiyorum. Bu vesileyle, Eylül Devrimi şehitlerine ve Kürdistan özgürlük hareketinin tüm şehitlerine binlerce selam gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

- EYLÜL DEVRİMİ

Kürdistan halkı 11 Eylül 1961 yılında Irak’taki Baas rejimine karşı ulusal haklarını elde etmek için ölümsüz lider Mela Mustafa Barzani öncülüğünde devrim ateşini yaktı. Kürdistan’da yaşayan tüm dini ve etnik gruplar toplanarak işgalcilere karşı devrime destek verdi.

1946 yılında Mahabad’da kurulan Kürdistan Cumhuriyeti’nde Genelkurmay Başkanı olan Mele Mustafa Barzani, Cumhuriyet’in yenilgiye uğramasıyla beraberindeki Peşmergelerle birlikte Aras Nehri’ni geçerek Rusya’ya geçti.

Rusya’da sürgünde yaşayan ölümsüz lider Barzani, Iraklı General Abdulkerim Kasım’ın ülkede darbe gerçekleştirmesi ve Kürtlerin haklarını tanıyacağı yönündeki sözü üzerine Kürdistan’a geri döndü. Ancak Abdulkerim Kasım Kürtlere verdiği sözü yerine getirmedi.

Mela Mustafa Barzani, Irak Hükümetinin sözünü tutmaması üzerine 11 Eylül 1961 tarihinde asimilasyon ve zulme karşı isyan bayrağını açtı. Kürdistan’da yaşayan farklı tüm dini ve etnik sınıfların katıldığı Eylül Devrimi, 9 yıl sonra Irak rejiminin Kürtleri tanıması ve otonomi sağlamasıyla son buldu.

11 Mart 1970 tarihinde Irak rejimi, Kürdistan’ın devrim önderi Mele Mustafa Barzani ile Kürdistan halkının siyasi, ekonomik ve kültürel haklarını tanıyan otonomi sistemini kabul eden anlaşmayı imzaladı.