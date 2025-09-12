Kürt mimarlık firması üç ödül kazanmayı başardı

4 saat önce

Büyük bir gayrimenkul fuarına bir proje ile katılan Kürt mimarlık firması, yüzlerce uluslararası firma içinden seçilerek, en iyi ilk üç ödüle layık görüldü.

Herdi Berzinci, 11 Eylül 2025 Perşembe günü Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "BAE'de, bölgedeki ve dünyadaki çeşitli ülkelerden şirketlerin katıldığı uluslararası bir etkinliğe katılan ilk danışmanlık şirketiyiz." dedi.

Mayıs ayında, jurinin proje ve tasarımlar hakkında detaylı ve eksiksiz bir değerlendirme yapabilmesi için projelerini sunduklarını belirten Berzinci, "Böyle bir etkinliğe katılmamız, Kürdistan lobisi üzerinde büyük bir etkiye sahip, çünkü tüm şirketler uluslararası ve tanınmış, bu da onları Kürdistan Bölgesi'ne yatırım yapmaya teşvik etmek için harika bir kapı açıyor." diye konuştu.

Yerel mühendisler tarafından tasarlanıp uygulanan Kürdistan Barosu binasının tasarımı ile etkinliğe katıldıklarını kaydeden Berzinci, üç önemli alanda beş yıldız ödülüne layık görüldüklerini belirtti.