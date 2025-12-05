Öğrenci servisi, tır ve hafif ticari araçla çarpıştı: 20 yaralı

2 saat önce

Afyonkarahisar’da öğrenci servisi, tır ve hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 20 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza, bugün (5 Aralık 2025 Cuma günü) sabah saatlerinde Emirdağ ilçesi Karacalar Kavşağı'nda meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan servis aracı, kavşakta tır ve hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada çoğunluğu servis aracında olan öğrencilerden oluşan 20 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 5’inin ayakta tedavi sonrası taburcu edildikleri öğrenilirken, diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Jandarma tarafından kazayla ilgili incelemeler başlatıldı.