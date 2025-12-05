Rojhilatlı çiftten ağaçlandırma hamlesi: İlk ağaca Kürdistan adını verdi

Kürdistan dağlarına 12 binden falza ağaç dikti

2 saat önce

Kürdistan dağlarına 12 binden fazla ağaç diken Rojhilatlı çift, diktikleri ilk ağaca Kürdistan adını verdiğini söyledi.

Çevreci Bijen Heşmeti Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "İnsanın iki annesi vardır, doğurtup büyüttüğü annesinin dışında ikinci annesi doğa ve topraktır." dedi.

23 yılı aşkın süredir çevreci olarak çalışan Bijen Heşmeti, Kürdistan dağlarına 12 binden fazla ağaç diktiğini belirtti. Çift, bu adımı gençleri de aynısını yapmaya teşvik etmek için attıklarını dile getirdi.

Bu ağaçların çevre için temiz hava yaratmasının önemine dikkat çeken çift, insanlardan ağaçlara zarar vermemelerini istiyor.

Bijen Heşmeti, aynı zamanda uzun yıllardır çocuklara Kürtçe öğretmektedir.