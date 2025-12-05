Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyon açıklaması

48 dakika önce

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun 2025 yılı sonunda büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde olacağını söyledi.

Bakan Şimşek, yıl sonu enflasyon beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Enflasyonu düşürmek en büyük önceliğimiz." diyen Şimşek, enflasyonun 2025 yılı sonunda büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde olacağını belirtti.

Enflasyonun düştüğünü ve düşmeye devam edeceğini söyleyen Bakan Şimşek, "Bu sayede Türkiye çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olacak. Mali disiplin kurallarını aktif hale getirecek düzenlemeler yapacağız." dedi.

2026 yılını yüzde 20 seviyelerinde, 2027 yılını ise tek haneli rakamla kapatmayı hedeflediklerini belirten Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı, "Enflasyonu düşürmek en büyük önceliğimiz. Kasım ayında enflasyon yüzde 31 geldi. temel mallarda enflasyon yüzde 20'nin altına düştü." ifadelerini kullandı.