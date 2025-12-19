Can Dost: Barış süreci Kürtler için bir kazanımdır

1 saat önce

Ünlü Kürt yazar ve romancı Can Dost, barış sürecinin Kürt halkı için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayarak, "Kuzey Kürdistan’da artık silaha dönülmemeli" mesajını verdi.

İstanbul’daki fuarda Kürt yayınevlerinin stantları yoğun ilgi görürken, Doz Yayınları standında kitaplarını imzalayan Can Dost, 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya geldi.

Siyasi gündem ve barış süreci hakkında K24 muhabiri Murad Akıncı'ya değerlendirmelerde bulunan Can Dost, sivil mücadelenin önemine dikkat çekti.

Dost, "Barış ortamında hedeflerimize daha hızlı ulaşırız. İnanın bana, 5 yıllık sivil mücadele, 40 yıllık askeri mücadeleden daha iyi ve daha etkilidir." ifadelerini kullandı.

Silahlı mücadelenin Kürtlere kazınım getirmediğinin savunan Can Dost, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O 40 yıllık silahlı mücadelenin bize kayda değer bir getirisi olmadı. Bu nedenle bu yeni barış sürecini Kürt halkı için bir kazanım ve başarı olarak görüyorum. Kuzey Kürdistan'daki Kürtler artık silaha dönmeyi düşünmemeli, çünkü silah bize haklarımızı getirmez."

İmza gününe katılan okurlardan Sohrab Han, "Can Dost'un eserlerini yakından takip ediyorum. Fuar'da olduğunu öğrenince 'Yeşil Otobüs' (Otobêsa Kesk) ve 'Mirname' kitaplarını imzalatmak için geldim. Onu gördüğüm için çok mutluyum." dedi.

Bir diğer okur Muhammed Boltan ise "Sırf Can Dost için buraya geldim. Daha önce romanlarını okumuştum, bugün kendisini yakından görmek istedim. Hem kendim hem de bir arkadaşım için imzalı kitap aldım." diye konuştu.