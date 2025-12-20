Türkiye, ABD, Katar ve Mısır "Gazze" için toplandı

23 dakika önce

Türkiye, ABD, Katar ve Mısır temsilcilerinin Miami’de gerçekleştirdiği toplantıda, Gazze barış planının birinci aşamasındaki kazanımların teyit edildiği ve ikinci aşamaya geçiş sürecine ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 Aralık 2025 tarihinde Miami'de düzenlenen ve Gazze'deki güncel gelişmelerin ele alındığı dörtlü toplantıya ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Gazze barış planının birinci aşamasının sonuçlarının değerlendirildiğini belirten Keçeli, "Birinci aşamada sağlanan ateşkesin, yaşanan bazı ihlallere rağmen devam ettiği belirtilmiş; rehinelerin serbest bırakılması sürecinin tamamlandığı ve çatışmaların büyük ölçüde durdurulduğu kaydedilmiştir." ifadelerini kullandı.

Toplantının ana gündem maddelerinden birini oluşturan ikinci aşama süreci hakkında bilgi veren Keçeli, Gazze'nin yönetiminin Gazzelilere bırakılmasını temin edecek düzenlemelerin ele alındığını vurguladı.

Öncü Keçeli, barış anlaşmasında öngörülen "Barış Kurulu" ile "Uluslararası İstikrar Gücü"ne ilişkin atılacak somut adımların da masaya yatırıldığını aktardı.