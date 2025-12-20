Fenerbahçe Başkanı Saran'ın ifadesi tamamlandı

1 saat önce

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında savcılığa ifade verdi.

“Uyuşturucu” soruşturması kapsamında “şüpheli” sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sabah saatlerinde adliyeye gitti.

Basındaki haberlere göre Saran'ın ifade işlemi tamamlandı. İfade yaklaşık 2 saat sürdü. Saran, uyuşturucu testi için kan ve saç örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Saran, ifadesinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarıldı. Saran’ın Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından yeniden adliyeye götürülmesi bekleniyor.

CNN Türk'ün haberine göre ise Saran'a yöneltilen iki ayrı suçlama var; "Uyuşturucu ve uyarıcı maddenin imalatı" ve "Ticareti ile uyuşturu kullanımı için özel yer, donanım ve imkan sağlamak".