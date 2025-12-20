SDG: ABD operasyonları DAİŞ'in yeniden yapılanmasını engelliyor

2 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD ve Uluslararası Koalisyon güçlerinin Suriye'deki terör örgütü DAİŞ mevzilerine yönelik düzenlediği hava ve füze saldırılarını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, yayımladığı bildiride, geçtiğimiz saatlerde Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki DAİŞ sığınaklarını hedef alan saldırılardan dolayı ABD güçlerine ve koalisyon ortaklarına takdirlerini iletti.

Açıklamada, "Bu hava desteği, örgütün hücrelerini yeniden organize etmesini ve yıkıcı faaliyetlerine tekrar başlamasını engellemek adına belirleyici bir faktördür." denildi.

DAİŞ’in yeniden canlanması konusunda uyarıda bulunan SDG, terörle mücadelenin hız kesmemesi gerektiğini, zira DAİŞ’in bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik doğrudan bir tehdit olmaya devam ettiğini bildirdi.

Teröristlerin geri dönmek için her türlü güvenlik boşluğunu fırsat bilmeye çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, örgütün kapasitesi tamamen yok edilene kadar ortak operasyonların sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Söz konusu açıklamalar, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), DAİŞ mevzilerine yönelik hava saldırısında 100'den fazla bomba ve füze fırlattığını duyurmasının ardından geldi. CENTCOM, bu geniş çaplı operasyonun, birkaç gün önce Palmira bölgesinde ABD güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıya misilleme niteliğinde olduğunu açıklamıştı.

SDG açıklamasında ayrıca, koalisyon ile yürütülen koordinasyonun bugüne kadar yüzlerce operasyonun gerçekleştirilmesini sağladığı, bu sayede tehlikeli liderlerin etkisiz hale getirildiği ve aktif DAİŞ hücrelerinin çökertildiği belirtildi.

Son olarak, bu koordinasyonun bölgedeki terör tehdidini sona erdirmenin tek yolu olduğu vurgulandı.