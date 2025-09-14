Öcalan'ın yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu iddia edildi

5 saat önce

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın adında “Türkiye” geçen genel başkanının Pervin Buldan olacağı yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında olduğu iddia edildi.

Gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga’da bugün (14 Eylül 2025 Pazar günü) “Öcalan partisi yolda” başlıklı kaleme aldığı yazısında Abdullah Öcalan'ın yeni bir siyasi parti kuracağını öne sürdü.

PKK lideri Öcalan'ın adında “Türkiye” geçen yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında olduğunu öne süren Bozkurt, "İçinde Türkiye olan bir yeni adla Öcalan, yeni bir parti kurma hazırlığında. Parti programını da kendisi kaleme alacakmış. Kafasındaki genel başkan ise doğal olarak Selahattin Demirtaş değil, Pervin Buldan." dedi.

Sedat Bozkurt, söz konusu yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

“Devlet Bahçeli dillendirmeyince HDP’nin kapatılma davası da unutuldu. Ama dava devam ediyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ‘isteksizce’ açmıştı davayı, Anayasa Mahkemesi de ‘gönülsüzce’ bakıyordu. Ülke iklimi, MHP’nin iktidardaki pozisyonu, devlet içindeki gücü nedeniyle dava hızlanmıştı, kapatma kesin gibiydi ve sayıları yüzlerle ifade edilen isim hakkında getirilecek siyasi yasaklar değerlendirmeye alınmıştı.

‘Terörsüz Türkiye’ süreci mahkemeyi çok rahatlattı. Geçtiğimiz günlerde raportörler üyelere sunum yaptılar. Değişen iklim nedeniyle yapılan sunumun temeli hukukiydi. Üyelerin hemen hemen tamamı da daha önce ‘kapatmaya neden olan suçları’ bireysel görerek parti kapatmakta hukuki gerekçe olamayacağını bir biçimde, Bahçeli’yi de kızdırmak pahasına dile getirmişlerdi. Raportörün görüşü de şimdi bu yönde. Dava devam edecek ama acele etmeyecekler. Karar çıkması biraz zaman alacak gibi. Bir yıl içinde değişen politik iklimin etkilediği yüksek yargıdaki rahatlama HDP’nin kapatılmasını önleyecek kadar önemli. Bu sırada da ‘normal’ hayatına devam eden HDP 6’ncı olağan büyük kongresini geçtiğimiz hafta toplayarak yeni yönetimini de belirledi.

Asıl komik olan bugün AYM, HDP hakkında kapatma kararı verirse başta Bahçeli, süreci baltalamakla suçlar mı AYM üyelerini? Hayır diyemediniz değil mi?​

HDP kapatılmıyor ama DEM kapatılacak gibi. İçinde Türkiye olan bir yeni adla Öcalan, yeni bir parti kurma hazırlığında. Parti programını da kendisi kaleme alacakmış. Bu bilgiler ikinci kaynaktan elde edilmiş kulis bilgileridir. Yeni parti Öcalan partisi olacak, yörüngesindeki, ona sahip çıkan parti değil. Kafasındaki genel başkan ise doğal olarak Selahattin Demirtaş değil, Pervin Buldan.

HDP kapatılmazsa ve Demirtaş dışarı çıkabilirse Öcalan da yeni partiyi kurarsa siyasetin Kürt cephesi de hayli hareketlenecek.

İnsanın aklına da gelmiyor değil, burayı da bölmeyi başaracaklar mı?"