Özerk Yönetim: Diyalog, Suriye'nin bütünlüğünü sağlamanın tek yolu

3 saat önce

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, Suriye topraklarının ve halkının bütünlüğüne olan bağlılığını vurgulayan bir açıklama yayımlayarak, ülkeyi bölebilecek her türlü projeyi reddetti.

Özerk Yönetim tarafından yapılan açıklamada, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa arasında 10 Mart'ta varılan mutabakatın yanı sıra diğer görüşmelerin, ortak zemin bulmak ve yapıcı diyalog kurmak için önemli bir fırsat olduğu belirtilirken, görüşmelerin, ortak bir çözüme ulaşmak için olumlu bir atmosferde gerçekleştiği, ancak Şam hükümetinin sorumluluğunda olan pratik bir adımın henüz atılmadığı vurgulandı.

Kuzey ve Doğu Suriye yönetiminin, eski rejimden kurtulmak, DAİŞ’le savaşarak tüm Suriyelileri savunmak, milyonlarca insanın işlerini yönetmek ve ayrımcılık yapmadan hizmet sunmak için fedakarlık yaparak ülkenin bütünlüğüne ve istikrarının korunmasına bağlı olduklarını kanıtladığı ifade edildi.

“Adem-i merkeziyetçilik ve ayrılık söylemleri doğru değildir ve bu ifadeler Suriyelileri birleştirmek yerine bölecektir.” denilen açıklamada, “Suriye'nin kuzeyi ve doğusundaki halkları ve toplulukları birbirinden ayırmak, bir arada yaşama ilkelerini tehdit eden ve Suriyeliler arasındaki güveni yok eden yanlış bir yaklaşımdır.” değerlendirmesi yapıldı.

Kuzey ve Doğu Suriye'deki anayasa, idari, güvenlik ve hizmet konularındaki uzmanlar da dahil olmak üzere tüm uzman komitelerin Şam hükümetiyle çalışmalara başlamaya hazır olduğu vurgulanan açıklamaya göre Özerk Yönetim, Suriye'de çözüme yönelik her türlü yaklaşım için, Suriye'de siyasi sürecin uluslararası çerçevesini belirleyen 2254 sayılı BM Kararına atıfta bulundu.

Açıklamada ayrıca, “Özerk Yönetim olarak, kapsamlı ve sorumlu bir diyaloğun, Suriye'nin bütünlüğünü sağlamanın ve geleceğini güvence altına almanın tek yolu olduğuna inanıyoruz. Demokratik bir devletin inşasının tek gerçek garantisi, Suriye'deki tüm toplumların çözüm sürecine katılımıdır.” sözlerine yer verildi.