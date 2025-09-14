Katar Başbakanı: Uluslararası toplum İsrail’i işlediği suçlardan sorumlu tutmalı

6 saat önce

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Doha’da gerçekleştirdiği “barbarca saldırının, İsrail’in bölgede istikrarsızlık yaratmayı hedeflediğini göstergesi” olduğunu söyledi.

Al Sani, İsrail’in Katar’a yönelik saldırısını görüşmek üzere Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi hazırlık toplantısında açıklamalarda bulundu.

İsrail’in sivilleri, güvenlik görevlilerini, diplomatik misyonları ve çocukların bulunduğu okulları hedef aldığını kaydeden Al Sani, "Bu barbarca saldırı, İsrail’in hiçbir kırmızı çizgi tanımadığını ve bölgede istikrarsızlık yaratmayı hedeflediğini göstermektedir." dedi.

İsrail hükümetinin barışçıl çözüm yollarını reddederek bölgede savaş çemberini genişletmeye devam ettiğini belirten Al Sani, İsrail'in bu saldırıyı Gazze’de ateşkes ile esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakereler sırasında gerçekleştirdiğini hatırlatarak, bunun İsrail’in barışçıl girişimleri engelleme niyetini açıkça ortaya koyduğunun altını çizdi.

"Uluslararası toplumun çifte standartlardan vazgeçmesi ve İsrail’i işlediği suçlardan dolayı sorumlu tutmasının vakti gelmiştir." diyen Al Sani, Katar’ın arabuluculuk rolünün hem anayasal hem de insani ve ahlaki bir sorumluluk olduğunun altını çizerek, ülkesinin Mısır ve ABD ile birlikte ateşkes çabalarını sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

Al Sani, uluslararası toplumun İsrail’i kınayan ve Katar’ın egemenliğine destek veren açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yayımladığı bildiriyi de takdirle karşıladıklarını belirtti.