Eski ABD yetkilisi: Washington, Suriye'de ademi merkeziyetçiliği destekliyor

7 saat önce

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından, mevcut Şam yönetiminin politikalarına katılmayan ABD'deki Kürtler, Aleviler, Dürziler ve Hristiyanlar gibi topluluklar, ABD aracılığıyla Suriye yönetimine ademi merkeziyetçi ve demokratik bir sistem benimsemesi için sürekli baskı yapıyor.

Topluluklar, mevcut Suriye rejiminin demokratik olmadığına ve baskıcı olduğuna inanıyor.

Etnik ve dini toplulukların temsilcilerinin katılımıyla ABD Kongre binasında bir toplantı gerçekleştirildi.

Suriye asıllı Amerikalı Dürzi vatandaşı Miara Ezeddin Habib, Kurdistan24'e verdiği demeçte, "Suriye toplulukları her zaman barış içinde bir arada yaşadı ve birlikte çalıştı." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığının eski dini özgürlükler direktörü Nadine Maezna, "ABD'nin Suriye politikası sürekli değişiyor. ABD yönetimi, daha önce karşı çıktığı ademi merkeziyetçiliğini artık destekliyor." diye konuştu.

Maezna’ya göre ABD, Suriye'ye en iyi şekilde yardım etmeye çalışıyor ve Suriye'de dini özgürlüğü desteklemenin daha iyi yolları var.