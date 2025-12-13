BM Genel Sekreteri Guterres Bağdat’ta

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Irak Yardım Misyonunun (UNAMI) görevini tamamlaması dolayısıyla düzenlenecek kapanış törenine katılmak üzere Bağdat’a ulaştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 18 Aralık 2025 Cumartesi günü, UNAMI’nin görevini tamamlaması dolayısıyla bugün düzenlenecek törene katılmak üzere Bağdat Uluslararası Havalimanına ulaştı.

Guterres’in ziyaret kapsamında BM’nin Irak’taki misyonu ve ülkedeki mevcut duruma ilişkin bir konuşma yapması bekleniyor.

UNAMI, Irak Hükümetinin talebi üzerine 14 Ağustos 2003 tarihinde BM Güvenlik Konseyi'nin 1500 sayılı kararıyla kurulan bir BM siyasi misyonudur. UNAMI'nin temel amacı, Irak Hükümetinin ve halkının ülkeyi yeniden inşa etme çabalarını desteklemektir.

Irak Hükümeti, 8 Nisan 2024’te BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir mektup göndererek, Irak’taki UNAMI görevlerinin 2025 yılının sonuna kadar sona erdirilmesini talep etmişti.

Bu talep üzerine, BM Güvenlik Konseyi 31 Mayıs 2024 tarihinde oybirliğiyle 2732 sayılı Kararı kabul ederek UNAMI'nin görev süresini 31 Aralık 2025'e kadar uzattı ve bu tarihten sonra tüm faaliyetlerin askıya alınmasını öngördü.