Trump: Katar ABD için büyük bir müttefik

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'a yönelik saldırının ardından İsrail'i uyardı.

İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısının ardından, ABD Başkanı Donald Trump’tan İsrail’e uyarı geldi.

New Jersey'deki Morristown Havaalanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya Katar saldırısı ile ilgili bir mesajının olup olmadığı" sorusunu şöyle cevapladı: "Mesajım şu ki; çok dikkatli olmalılar. Hamas hakkında bir şeyler yapmak zorundalar, ama Katar ABD için büyük bir müttefik. Bunu bilmeyen çok insan var."

Katar’ın daha iyi bir halkla ilişkiler yönetimine ihtiyacının olduğunu ve bunu Katar yönetimine ilettiğini ifade eden Trump, "İnsanlar [Katar] hakkında çok kötü konuşuyor ancak konuşmamalılar. Katar gerçekten çok büyük bir müttefik. Yani İsrail ve diğer herkes, dikkatli olmalı. İnsanlara saldırırken dikkatli olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.