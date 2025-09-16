Brezilya’nın Amazon kayıp alanı 40 yılda İspanya büyüklüğünde

1 saat önce

Amazon ormanları 1985-2024 yılları arasında İspanya büyüklüğünde alan kaybetti.

Gözlem ağı Mapbiomas, Brezilya'daki Amazon ormanlarının 40 yılda İspanya'nın yüzölçümüne kadar bir alan kaybettiği konusunda uyarıda bulundu.

Mapbiomas’a göre bu kayıp, dünyanın en büyük tropikal ormanını “geri dönüşsüz noktaya” yaklaştırıyor.

Mapbiomas, doğal bitki örtüsünün yüzde 20-25’inin yok olmasıyla yağmur döngüsünün bozulacağı ve büyük bölgelerin savanaya dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

Brezilya, Amazon’un yaklaşık yüzde 60’ına ev sahipliği yapıyor.

Ülkede 2024 itibarıyla ormanların yüzde 15,3’ü insan faaliyetleriyle işgal edilmiş durumda.

Mapbiomas, hayvan çiftçiliğinin incelenen dönemde neredeyse beş kat arttığını açıkladı.

Brezilya Devlet Başkan Luiz Inacio Lula da Silva 2023’te göreve döndükten sonra ormansızlaşma yavaşladı.

Bununla birlikte, tarihi bir kuraklık bölgedeki orman yangınlarını körükledi ve Ağustos 2024 ile Temmuz 2025 arasında ormansızlaşmada yüzde 4’lük bir artış sağladı.