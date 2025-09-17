Dolar/TL güne nasıl başladı?

4 saat önce

TL’nin dolar ve euro karşısındaki değer kaybı devam ederken, serbest piyasada 41,2870 liradan alınan dolar, 41,2890 liradan satılıyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,2890 TL’den, euro 48,9930 TL’den güne başladı.

Serbest piyasada 41,2870 TL’den alınan dolar, 41,2890 TL’den satılıyor. 48,9910 TL’den alınan euronun satış fiyatı ise 48,9930 TL oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,2710, euronun satış fiyatı ise 48,8400 TL olmuştu.

Öte yandan küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesi karışık seyrediyor.

Dünya genelinde gözler bir kez daha Fed'in alacağı kararlara çevrildi. Son dönemde açıklanan bir dizi makroekonomik verinin ABD'de enflasyon endişelerini canlı tutmasına karşın, bankanın politika faizini düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bununla birlikte Fed'in ekim ve aralık aylarındaki adımlarına ilişkin faiz indirimi olasılığı da yüksek kalmayı sürdürüyor. Politika metni ve Fed Başkanı Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem politikalarına yönelik sinyaller büyük önem taşıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in parasal gevşemesine dair beklentilerin gelecek yıla da yayıldığı görülürken, bankanın 2026 yılında toplam 3 faiz indirimine gitmesi bekleniyor.a