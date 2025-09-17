Zelenskiy: Savaşı durdurmaya hazırım

2 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile savaşı durdurmaya ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Volodimir Zelenskiy, Sky News’e verdiği özel demeçte, hiçbir koşul sunmadan Donald Trump ve Vladimir Putin ile üçlü veya ikili görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Görüşmeler için Moskova'ya gitmeyi düşünmediğini aktaran Zelenskiy, Rusya dışında herhangi bir ülkede karşı tarafla görüşmeye ve müzakere etmeye hazır olduğunun altını çizdi.

Volodimir Zelenskiy, Donald Trump’ın ateşkesi kabul etmesi temennisinde bulunarak, “Ateşkese hazırız.” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 18 Eylül Salı günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın önümüzdeki hafta New York'ta Ukrayna Devlet Başkanı ile görüşebileceğini söyledi. Bu olası görüşme, Trump'ın Ukrayna krizini çözme çabalarını sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşecek.