CHP'li Köyceğiz Belediyesine operasyon
CHP'li Muğla Köyceğiz Belediyesine düzenlenen operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek gözaltına alındı.
Operasyonun bir CİMER şikayetinden kaynaklandığı ve “imar yolsuzluğu” iddiasıyla gerçekleştiği ileri sürüldü.
AK Parti döneminden kalan ruhsat dosyalarına imza attığı gerekçesiyle hakkında şikayet bulunan Başkan Yardımcısı Özgür Örnek hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı basında yer aldı.
Örnek, savcılık talimatıyla emniyete götürüldü.