Avrupa Birliğinden İsrail'e uyarı

9 dakika önce

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik kara saldırısının, zaten var olan insani durumu daha da kötüleştireceği ve "daha fazla ölüm, yıkım ve yerinden edilme" anlamına geldiğini vurguladı.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail Hükümetine Gazze'deki savaşın gidişatını değiştirmesi için baskı yapmak amacıyla Avrupa Komisyonunun bugün yeni bir önlem paketi açıklayacağını bildirdi.

Önemler arasında, İsrail ile bazı ticaret imtiyazlarının askıya alınması, "aşırılıkçı" olarak nitelendirilen İsrailli bakanlara yaptırım uygulanması ve Filistinlilere yönelik şiddete karışan İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulanması gibi maddeler yer aldığı ön görülüyor.

Kaja Kallas, 16 Eylül Salı günü, Euronews'e verdiği özel röportajda ise İsrail'e yaptırım uygulanmasını engelleyen Almanya ve diğer üye ülkelerin, AB'nin Gazze'deki çıkmazını aşmak için "tedbirler" üretmeleri ve "alternatifler getirmeleri" gerektiğini savundu.

Kallas, Euronews'e yaptığı açıklamada Avrupa Komisyonu'nun çarşamba günü Gazze'deki savaş, Batı Şeria'da devam eden ihlallere yanıt olarak İsrail ürünlerine tekrar gümrük vergisi getirilmesini önereceğini söyledi.

Fakat İsrail ile ticaretin askıya alınması nitelikli çoğunluk oyu gerektiriyor ve Almanya, Holokost'taki rolü nedeniyle Yahudi devletine yönelik yaptırımlara karşı çıkan Avrupa ülkeleri arasında başı çekiyor.

İsrail ürünlerine gümrük vergisi getirilmesi noktasında Alman Hükümetinin nasıl ikna edileceği sorusuna ise Kallas, "Durumun felaket boyutunda ve sürdürülemez olduğu konusunda hemfikirseniz, o zaman asıl sorulması gereken soru, buna karşı ne yaptığınızdır." yanıtını verdi.

Kallas, "Eğer bu önlemlere karşı çıkıyorsanız o halde hangi önlemleri destekleyebilirsiniz? Alternatifleriniz neler?" sorularını Alman Hükümetine yöneltti.