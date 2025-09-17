İranlı Sözcü Bekayi'den Suriye'yle ilişkilere yönelik açıklama

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Suriye ile ilişkilerin kalıcı olarak kesilmemesi gerektiği konusunda Şam’la aynı görüşe sahip olduklarını söyledi.

Sözcü Bekayi, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü, haftalık basın toplantısı düzenleyerek, soruları yanıtladı.

Suriye'nin geleceğinin halk tarafından belirlenmesi gerektiği kanaatinde olduklarını kaydeden İsmail Bekayi, tüm etnik ve sosyal toplulukların haklarının garanti altına alınması gerektiğine inandıklarını vurguladı.

"İran, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını kınıyor." diyen İsmail Bekayi, Tahran’ın Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğüne bağlı olduğunun altını çizdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “İran'ın Suriye ile ilişkileri düzeltmek için acelesi yok. Bu adım, Suriye yönetiminin İran'la işbirliği yapmaya ve kendi halkının çıkarlarına hizmet etmeye karar vermesiyle atılacak.” dedi.

İsmail Bekayi, Tahran’ın uygun koşullar oluştuğunda ikili iş birliğinin yeniden yapılandırılması ve genişletilmesine katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.