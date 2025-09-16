Bayrampaşa Belediye Başkanı tutuklandı

40 dakika önce

Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında olduğu 20 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 kişinin İstanbul Adliyesindeki savcılık işlemleri tamamlandı.

Basındaki detaylara göre ifadelerin ardından savcılık aralarında Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 39 kişiyi tutuklama, 6 kişiyi ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk etti. Operasyon kapsamında gözaltına alınmalarının ardından MHP'den kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline gönderilen MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yasin Sönmez ve babası MHP Bayrampaşa ilçe üyesi Emin Sönmez de tutuklama talebiyle sevk edilenler arasında yer aldı.

Sulh Ceza Hakimliğinde sorgusu tamamlanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında olduğu 20 kişi tutuklandı, 16 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri kararı verildi. Dokuz kişinin ise hakimlikteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.