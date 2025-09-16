Katar'dan "Netanyahu" açıklaması

1 saat önce

Katar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun “hesap sorulmadan uluslararası hukuku ihlal etmeye devam edemeyeceğini" belirtti.

Doha'da haftalık basın toplantısı düzenleyen Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Netanyahu'nun ülkesine yönelik saldırının başarısız olmadığı ve bunun bir mesaj olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

"İsrail Başbakanı'nın, pervasız politikaları nedeniyle yaşadığı her başarısızlıktan sonra kendi başarısızlığını yorumlamaya ve haklı çıkarmaya çalışmasına alışkınız. Dolayısıyla mesajı bu şekilde geldi."

Bakanlık Sözcüsü, Netanyahu'ya hitaben, "Ayrıca kendisine, hesap sorulmadan uluslararası hukuku ihlal etmeye devam edemeyeceği mesajını da iletmek istiyoruz." dedi.

Ensari, 15 Eylül'de Doha'da düzenlenen acil Arap-İslam zirvesinin, Katar'a yönelik herhangi bir saldırının Arap ve İslam ülkeleri açısından kabul edilemez olduğu yönünde açık bir mesaj verdiğini vurguladı.

Sözcü Ensari, Körfez İşbirliği Konseyi Yüksek Konseyi'nin 15 Eylül'de Doha'da liderler düzeyinde düzenlediği olağanüstü oturumda yapılan açıklamanın, bu saldırıya karşı net tedbirler içerdiğini, bu dayanışma mesajının önemli olduğunu ve uluslararası alanda yankı bulduğunun altını çizdi.

Ensari, Katar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için arabuluculuk yapmasına ilişkin ise "Özellikle İsrail Başbakanı'nın kendisiyle müzakere eden herkesi öldürmek ve arabulucu ülkeyi bombalamak istemesi dolayısıyla bu şu anda gerçekçi görünmüyor." diye konuştu.

Bakanlık Sözcüsü Ensari, Katar'ın şu anda ulusal egemenliğini savunmaya, "hain" İsrail saldırısına yanıt vermeye, bunun tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemleri almaya ve buna neden olanlardan hesap sormaya odaklandığını yineledi.

Ensari, artık diğer tüm siyasi kaygıların, ülkesinin bugün karşı karşıya olduğu durumun gerisinde kaldığını vurguladı.a