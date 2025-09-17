MİT Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa ile görüşecek
Suriye'de bulunan Türkiye Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile bir araya gelecek.
Basındaki haberlere göre MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a gitti.
Güvenlik kaynaklara dayandırılan haberlerde, İbrahim Kalın'ın, Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa tarafından kabul edileceği bildirildi.
Görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ile son gelişmelerin ele alınmasının beklendiği ifade edildi.