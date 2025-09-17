Erdoğan: Doğu Kudüs'teki haklarımızdan geri adım atmayacağız

2 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'ün 2 milyarlık İslam aleminin ortak davası olduğunu belirterek, "Namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Biz Müslümanlar olarak Doğu Kudüs'teki haklarımızdan bir adım geri adım atmayacağız.” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü (bugün) Ankara'da Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Diplomasinin dilinin nezaket olduğunu ancak bunun hadsizlikler karşısında sesiz kalma anlamına gelmediğini kaydeden Erdoğan, Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenleri tarih boyunca olduğu gibi belini kıracağız, dimdik ayakta duracağız. Biz zulme ve zalime boyun eğmeyiz. İsrail'in vahşi saldırıları altında Gazzeli mazlumların yanında olmamızı kimse engelleyemez.” diye konuştu.

Erdoğan, “Terör ve katliam bir akıl kilitlenmesidir. Bölgemizi esir alan bu kilit eninde sonunda kırılacaktır. Barbarlıkla hareket edenler döktükleri kanda boğulacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyanu'nun kendisine yönelik ifadelerini anımsatan Erdoğan, "Kudüs'ü namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz." dediği açıklamasında, şu sözlere yer verdi:

“Hürmet, hikmet, hoşgörü şehrini yüzyıllar boyunca esenlik yurdu haline biz getirdik. Bugün de kalbimizin yarısı Mekke yarısı Medine'dir. Kudüs bizimle birlikte 2 milyarlık İslam aleminin ortak davası, hafızası ve ortak mirasıdır. Namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Biz Müslümanlar olarak Doğu Kudüs'teki haklarımızdan bir adım geri adım atmayacağız. Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek.

Yeni yerleşkemizin hizmete girmesiyle bakanlığımızı çalışma kabiliyeti daha da artacaktır. Burada alınacak kararlar, yürütülecek müzekereler ülkemizin küresel vizyonuna güç katacaktır.”