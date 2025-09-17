Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Öcalan dosyasını görüşüyor: Gündem umut hakkı

1 saat önce

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan ile haklarında ağırlaştırılmış müebbet bulunan çok sayıda tutuklunun "umut hakkı" başvurusunu görüşüyor.

Toplantılarına 15 Eylül'de başlayan ve son toplantısını bugün (17 Eylül 2025 Çarşamba günü) yapan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, Abdullah Öcalan ile haklarında ağırlaştırılmış müebbet bulunan çok sayıda tutuklunun "umut hakkı" başvurusunu görüşmesi bekleniyor.

Toplantı gerçekleştirilirken, Bakur ve Türkiye'nin çeşitli illerinde vatandaşlar, gösteri ve yürüyüşler düzenleyerek, Öcalan'ın serbest bırakılması umuduyla umut hakkının uygulanmasını talep ediyor.

Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol, umut hakkının güvence altına alınması ve yetkililerin bu hakkın uygulanması konusunda kararlı olması gerektiğini söyledi.

Öte yandan komite, görüşmelere devam ederken çok sayıda Kürt sivil toplum kuruluşu Almanya Avrupa Konseyi Büyükelçisi Heike Thiele’ye bir mektup gönderdi.

Kurumlar, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden Türkiye’nin Abdullah Öcalan'ın umut hakkı çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi için acil önlem çağrısında bulundu