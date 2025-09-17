Abdullah Öcalan: Süreç hukuki çözüm aşamasına geldi

2 saat önce

PKK lideri Abdullah Öcalan, barış sürecinde kat edilen aşama sonucu hukuksal çözüm arayışına gelindiğini belirterek, “ara dönem” yasalarını kapsayacak hukuksal çözümlerin gerektiğini bildirdi.

Çözüm süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına devam ederken, Asrın Hukuk Bürosu avukatları 6 yıl aranın ardından ilk kez 15 Eylül 2025 Pazartesi günü İmralı Adası'na giderek müvekkilleri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Asrın Hukuk Bürosundan İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde müvekkilleri PKK lideri Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım, Ergin Atabey ve Mahmut Yamalak ile yaptıkları avukat görüşüne dair yazılı açıklama yapıldı.

Öcalan’ın oldukça güçlü ve kararlı olduğu bildirilen açıklamaya göre Öcalan, barış sürecinin kat ettiği merhale itibariyle hukuksal çözüm aşamasına geldiğini, yüzyıllık süreç içerisinde Kürtlerin bir olgu olarak hukuk dışı tutulduğunu, aşmaya çalıştıklarının da bu hukuk dışılık olduğunu belirterek, kendisinin demokratik ulus çerçevesinde ortak yaşamda ısrarcı olduğunu ve demokratik cumhuriyet projesine sahip olduğunu dile getirdi.

Söz konusu açıklamanın tamamı şu şekilde:

“15 Eylül 2025 tarihinde İmralı Cezaevinde tutulan Öcalan ve diğer müvekkillerimizle 6 yıl aradan sonra avukat görüşmesi gerçekleştirdik. Kendilerinin hukuksal durumu, ulusal ve uluslararası yargı mekanizmalarında devam eden başvuruları hakkında tarafımızca kapsamlı aktarımlar yapılmıştır. Bu vesileyle çok uzun bir aradan sonra görüş ve önerilerini öğrenme fırsatına eriştik. Öcalan’ı oldukça güçlü ve kararlı gördüğümüzü ayrıca belirtmek isteriz. 2019 tarihinden sonra İmralı’ya avukat ziyaretinin gerçekleşmesi önemli ve oldukça anlamlıdır. Kendisi de gerçekleşen görüşmeye bu çerçevede anlam atfederek değerlendirme konusu yapmıştır. Demokratik hukukun inşa edilmesinin norm devletinin gereği olduğu ve sürecin temel amaçlarından biri olduğu hususuna değerlendirmelerinde yer vermiştir.

Barış ve demokratik toplum sürecinin kat ettiği merhale itibariyle hukuksal çözüm aşamasına geldiğini belirtmiştir. Yüzyıllık süreç içerisinde Kürtlerin bir olgu olarak hukuk dışı tutulduğunu, aşmaya çalıştıklarının da bu hukuk dışılık olduğunu ifade etmiştir. Kendisinin demokratik ulus çerçevesinde ortak yaşamda ısrarcı olduğunu ve demokratik cumhuriyet projesine sahip olduğunu belirtmiştir. Bu çerçevede Kürt sorununun siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel birçok boyutunun olduğunu ve bu aşamada ara dönem yasalarını kapsayacak hukuksal çözümler gerektirdiğine ayrıca işaret etmiştir. Bir geçiş süreci olarak tanımlanabilecek bu dönemde gerçekleşen avukat ziyaretinin zamanlamasını da hukuk kapısının aralanması için bir işaret olarak değerlendirme istek ve umudunu belirtmiştir.

Öcalan’ın rol ve muhataplığına denk bir yaklaşımın sergilenmesi barış ve demokratik toplum sürecine inanan herkesin asli sorumluluğu durumundadır. Bu vesileyle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nde gündem konusu olan ‘umut hakkı’nın Türkiye hukukunun yapısal sorunu olduğunu, buna ilişkin pozitif adımların demokratik hukuk inşasında ilksel bir adım olacağını belirtmek isteriz. Öcalan, başta cezaevlerinde bulunan politik tutsaklar olmak üzere kendisini soran, yürüttükleri barış ve demokratik toplum sürecine inanan, bu konuda emek veren, çabalayan herkese en derin selamlarını iletmemizi istemiştir."