Sadr’dan Irak Hükümetine Türkiye ile görüşme çağrısı

2 saat önce

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükümete, Irak'a daha fazla su verilmesi için Türkiye ile görüşme çağrısında bulundu.

Mukteda Sadr, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Irak Hükümetine çağrı yaptı.

Dünyayı etkisi altına alan su krizine değinen Sadr, “Küresel su krizinin Irak'a da sıçradığı ve alarm verdiği ortada. Zira ülkedeki su rezervleri tükeniyor, kuraklık, yağış azlığı ve nehir suları da buna ekleniyor.” dedi.

İlgili tarafları su krizi konusunda gerekli tedbirleri hızlandırma çağrısı yapan Sadr, “Ayrıca, Irak'ın su payını artırmak için Türkiye ile müzakereler yapılmalı, ardından uygun alanlara ve rezervuarlara barajlar inşa etmek gibi suyu korumaya yönelik iç tedbirler alınmalı ve suyu israf edenler cezalandırılmalıdır.” ifadesini kullandı.

Özellikle içme sularının kuyulardan temin edilmesi gerektiğine işaret eden Sadr, “Irak'ın mazlum halkı, elektrik ve diğer krizlerin ardından su kriziyle de boğuşuyor.” sözünü sarf etti.