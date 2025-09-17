Mesrur ​​Barzani: Kürdistan Bölgesi tüm anayasal yükümlülüklerini fazlasıyla yerine getirdi

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, federal hükümete petrol ihracatının yeniden başlatılması ve çalışanların mali haklarının bir an önce ödenmesi çağrısında bulundu.

Bakanlar Kurulu, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantının ilk bölümünde, petrol ihracatı, petrol dışı gelirler, bölge çalışanlarının maaşları ve mali hakları konusundaki son gelişmeler ele alındı.

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin anayasal yükümlülüklerini fazlasıyla yerine getirdiğini ve maaşların ödenmemesi için bahane olarak kullanılan tüm sorunları ve teknik engelleri ortadan kaldırmak için her türlü esnekliği gösterdiğini vurguladı.

Daha sonra Bakanlar Kurulu Sekreteri Amanc Rahim, sunduğu bir raporda, petrol ihracatının yeniden başlatılmasının hızlandırılması için federal hükümet ve Kürdistan Bölhesi Hükümetinin son ortak önerisini ayrıntılı bir şekilde anlattı.

Yeni anlaşmaya göre Bakanlar Kurulunun Kürdistan Bölgesi'nde üretilen tüm petrolün SOMO'ya devredilmesi yönündeki önceki kararının hayata geçirilmesi desteklense de, bu aşama üçlü petrol ihracat anlaşmasının imzalanmasına bağlı. Ancak görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildi ve anlaşmanın bu hafta sonuna kadar taslağının hazırlanması bekleniyor.

Üçlü anlaşma imzalanana kadar Kürdistan Bölgesi, petrolünü Irak Petrol Bakanlığına devredecek. Bu amaçla Bakanlar Kurulu, Doğal Kaynaklar Bakanı ve müzakere heyetine gerekenleri yapmaları talimatını verirken, federal hükümetin maaşları derhal gönderme yükümlülüğünü yerine getirmesini talep etti.

Petrol dışı gelirler konusu ve Federal Bakanlar Kurulunun bu konuyu Devlet Konseyine gönderme kararına ilişkin olarak Bakanlar Kurulu, petrol dışı gelirlerin sınıflandırılması konusunda anayasal ve yasal görüşlerini vurguladı.

Daha sonra Bakanlar Kurulu Divan Başkanı Umed Sabah, Doğal Kaynaklar Bakan Vekili Kemal Muhammed Salih ve müzakere heyetinin diğer üyeleri, son görüşmelerin teknik ve hukuki yönleri hakkında daha fazla ayrıntı sundu. Bakanlar Kurulu, her iki tarafın ortak kararını memnuniyetle karşıladı ve bu gelişmelere yanıt olarak Irak Maliye Bakanlığının temmuz ve ağustos ile bundan sonraki maaşları derhal ödemesi gerektiğini vurguladı.

Toplantının ikinci bölümünde Bakanlar Kurulu, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümet arasında vergiler dahil olmak üzere mali tedbirler konusunda koordinasyon konusunu ele aldı.

Daha önce Irak Genel Vergi Dairesi ile görüşmüş oldukları vergi usul ve esaslarına ilişkin çeşitli ortak teklif ve öneriler sundular.

Toplantıda bu konu hakkında konuşan Kürdistan Bölgesi Vergi Genel Müdürü Kemal Werti, daha önce Irak Genel Vergi Kurulu ile görüşmüş oldukları vergi ve oranlara ilişkin usul ve esaslar hakkında çeşitli teklif ve öneriler sundu.

Bakanlar Kurulu, Kürdistan Bölgesi ve Irak vergi daireleri ve kurumlarının koordinasyon ve iş birliğini önemsediğini belirtti. Aynı zamanda Bakanlar Kurulu, Kürdistan Bölgesi'nin federal bir yapı olarak anayasal yetkilerini ve mali özelliklerini kullanma hakkına sahip olduğunu teyit etti.

Bakanlar Kurulu bu amaç doğrultusunda Maliye ve Ekonomi Bakanlığı ile Kürdistan Bölgesi Vergi Genel Müdürlüğüne, Anayasa çerçevesinde federal hükümetteki muhataplarıyla koordinasyon, iş birliği ve ilişkilerin geliştirilmesi talimatını verdi.

Ardından Milli Eğitim Bakanı Alan Heme Salih, Kürdistan Bölgesi'nde 2026-2025 yeni eğitim öğretim yılının başlamasına yönelik bakanlığının hazırlıklarına ilişkin özel bir rapor sundu.

Son olarak, Bakanlar Kurulu, Sorya köyünde gerçekleştirilen katliamın yıl dönümünde, katliamda şehit düşenleri saygı ve minnetle andı. Bakanlar Kurulu ayrıca bu suçun ve Irak rejiminin elinden kaynaklanan diğer tüm mağdurların tazmin edilmesini talep etti.