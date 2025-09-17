Mısır- 3 bin yıllık altın bilezik kayboldu

1 saat önce

Başkent Kahire'deki Mısır Müzesi'nin restorasyon laboratuvarından 3 bin yıllık altın bir bileziğin kaybolduğu bildirildi.

Mısır Eski Eserler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Mısır Müzesi'nde envanter kontrolü sırasında 3 bin yıllık altın bir bilezik kayboldu.

Bakanlık, bileziğin en son ne zaman görüldüğünü belirtmedi.

Mısır basını, söz konusu altın bileziğin Mısır'ın 21. Hanedanlığı'nın (MÖ 1070-945) firavunu Amenemope'nin hükümdarlığı dönemine ait olduğunu ifade ederek, altın bileziğin gelecek ayın sonunda İtalya’nın başkenti Roma'da düzenlenecek olan "Firavunların Hazineleri" sergisi öncesinde yapılan envanter kontrolü sırasında kaybolduğunun tespit edildiğini bildirdi.