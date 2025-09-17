Tarih

Mısır- 3 bin yıllık altın bilezik kayboldu

dünya Arkeoloji altın Mısır

Başkent Kahire'deki Mısır Müzesi'nin restorasyon laboratuvarından 3 bin yıllık altın bir bileziğin kaybolduğu bildirildi.

Mısır Eski Eserler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Mısır Müzesi'nde envanter kontrolü sırasında 3 bin yıllık altın bir bilezik kayboldu.

Bakanlık, bileziğin en son ne zaman görüldüğünü belirtmedi.

Mısır basını, söz konusu altın bileziğin Mısır'ın 21. Hanedanlığı'nın (MÖ 1070-945) firavunu Amenemope'nin hükümdarlığı dönemine ait olduğunu ifade ederek, altın bileziğin gelecek ayın sonunda İtalya’nın başkenti Roma'da düzenlenecek olan "Firavunların Hazineleri" sergisi öncesinde yapılan envanter kontrolü sırasında kaybolduğunun tespit edildiğini bildirdi.

 
Kurdistan24 ,
Fly Erbil Advertisment