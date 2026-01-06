Erbil'in hafızasını korumak için tüm tarihi yapılar kayıt altına alınıyor

1 saat önce

Erbil’deki tarihi dokunun yok olmasını önlemek amacıyla kentteki tüm eski mahalle ve evlerin belgelenerek arşivleneceği bildirildi.

Erbil Tarihi Eserler ve Miras Genel Müdürü Nadir Babekir, 6 Ocak 2026 Salı günü Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi’ndeki yerel projelere önem veren bir şirket ile iş birliği yapıldığını, bu kapsamda Erbil’deki tüm eski mahallelerin, tarihi evlerin, camilerin, okulların ve diğer antik kalıntıların belgelenmesi için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Sürecin işleyişine dair detayları paylaşan Nadir Babekir, "İlk aşamada tüm yapıların envanteri çıkarılacak. Ardından bu yapılar mühendislik açısından incelenecek; tüm detaylar ve veriler bir kitapta toplanarak belgelenecek. Bu çalışma sayesinde tarihi yapılar yok olmaktan kurtarılacak, aynı zamanda gelecekte bir başvuru kaynağı ve bilgi bankası olarak kullanılabilecek." dedi.

Babekir ayrıca, bu süreç için özel bir komisyonun kurulacağını, bilgi toplama ve inceleme aşamalarının ardından yapılacak toplantılarla çalışma mekanizmasının netleştirileceğini kaydetti.

200 Yıllık Tarihi Evler

Erbil’de, bazılarının geçmişi iki asrı aşan 2 binden fazla tarihi ev bulunuyor. Evlerin yanı sıra, kentin medeniyet mirası olarak kabul edilen çok sayıda eski mahalle, cami, hamam ve okul da mevcut.

Tarihi Mahalleler ve Mimari

Erbil Kalesi, üç ana tarihi mahalleye ev sahipliği yapmaktadır:

Sara Mahallesi: Kalenin doğusunda yer alan bu bölge, şehrin tanınmış ailelerinin ikametgahı olarak bilinir. Buradaki evler, dönemin en modern mimari teknikleri ve süslemeleriyle inşa edilmiştir.

Tekye Mahallesi: Kalenin kuzey kısmında yer almaktadır.

Tophane Mahallesi: Batı kısmında bulunan bu mahalle ise daha çok esnafın ve halkın yerleşim yeri olmuştur.

Kalenin dışındaki Xanaqa, Arap, Tacil, Seydawa ve Teyrawa mahalleri de şehrin diğer köklü mahalleleri arasında yer almaktadır.

Şehirde ayrıca geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan birçok tarihi ibadethane bulunmaktadır. Bunlar arasında Kale Camii, Erbil Ulu Camii, Melle Efendi Camii, Şeyh Çoli Camii ve Xanaqa Camii öne çıkmaktadır.