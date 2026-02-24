Erbil'de 100 insan kafatası bulundu

2 saat önce

Erbil'de Sasani İmparatorluğu dönemine ait olduğu düşünülen bir arkeolojik alanın keşfedildiği bildirildi.

Erbil Arkeoloji ve Kültür Genel Müdürü Nadir Babekir, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Erbil'in Baxluminare Mahallesi'ndeki bir cadde yakınlarında çalışan işçiler, çok sayıda insan kafatası buldu." dedi.

100 insan kafatasıyla birlikte, Sasani dönemine ait olduğu düşünülen çok sayıda altın sikke de bulunduğunu belirten Babekir, bölgede ayrıca eski para, iki bronz halhal, iki inci kolye, bir çelik bilezik ve dört parça çömlek bulunduğunu belirtti.

Babekir, kafatasıların incelemeye alınarak, DNA testi yapılacağını kaydetti.