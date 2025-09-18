Akre Yerel Ürünler Festivali 2. kez kapılarını açtı

2 saat önce

Bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Akre Yerel Ürünler Festivali başladı.

Akre Yerel Ürünler Festivali, 70'ten fazla çiftçi ve tüccarın katılımıyla bugün (18 Eylül Perşembe günü) saat 12:00'de ziyaretçilere kapılarını açtı.

Akre Tarım Müdürü Fazil Mustafa, Kurdistan24 muhabiri Ari Hüseyin'e yaptığı açıklamada, "Festival, 20 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 00:00'ye kadar devam edecek. Festival, her gün 12:00-00:00 saatleri arasında ziyaretçileri ağırlayacak." dedi.

Festivale 70'ten fazla çiftçi, tüccar ve beş gıda şirketinin katıldığını belirten Mustafa, "Akre ve Kürdistan Bölgesi'nin diğer bölgelerinden gelen yerel ürünlerin sergilenmesi ve pazarlanması için 70 çadır kuruldu." dedi.

Akre bölgesi çiftçilerinden Rezwan Remezan, festivalin düzenlenmesinin önemini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Beşten fazla çeşit Kürt pirinci, bulgur, nohut, bakla, susam, kayısı ve diğer birçok yerel ürünü getirdik. Bölgemizde yerel ürünler yoğun talep görüyor."

Akre bölgesinin ünlü arıcılarından Haci Hikmet, festivali düzenlemesinden dolayı Kürdistan Bölgesi Hükümetine teşekkür ederek, "Bu festival, özellikle bal olmak üzere yerli ürünlerimizi pazarlamak için çok iyi bir fırsat." dedi.

Duhok'a bağlı Akre ilçesi, zengin bir tarım merkezi olarak biliniyor ve sadece ilçenin iç ihtiyacını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda Kürdistan Bölgesi'nin diğer bölgelerine de ihraç edilen birçok yerli ürüne ev sahipliği yapıyor.