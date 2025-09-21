Kürdistan Bölgesi'nde yeni eğitim-öğretim yılı bugün başlıyor

7 saat önce

Kürdistan Bölgesi'nde bugün 1 milyon 800 binden fazla öğrenci için yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcı için zil çalacak.

Bu yıl 22 milyondan fazla yeni kitap basılmış ve müfredatta değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca, yaklaşık 30 okul ve yüzlerce yeni derslik inşa edildi.

Okullara yaklaşık 8 milyon 500 bin litre akaryakıt dağıtıldı. Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığı, gelecek yıl öğrencilerin kıyafet tasarımlarında değişiklik yapma kararı aldı.

Kerkük'te de yeni eğitim-öğretim yılı bugün 600 bin öğrencinin katılımıyla başlayacak, bunların 100 bini Kürtçe eğitim görecek.