Kürdistan Bölgesi’nde yeni eğitim-öğretim yılı başladı

5 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, bugün Zaho’daki bir okulda katıldığı törende 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldı.

Başbakan Mesrur Barzani, 21 Eylül 2025 Pazar günü (bugün) Zaho’daki Dimdim Okulunda 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldı.

Bu yıl 22 milyondan fazla yeni kitap basılmış ve müfredatta değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca, yaklaşık 30 okul ve yüzlerce yeni derslik inşa edildi.

Okullara yaklaşık 8 milyon 500 bin litre akaryakıt dağıtıldı. Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığı, gelecek yıl öğrencilerin kıyafet tasarımlarında değişiklik yapma kararı aldı.

Kerkük'te de yeni eğitim-öğretim yılı bugün 600 bin öğrencinin katılımıyla başlayacak, bunların 100 bini Kürtçe eğitim görecek.