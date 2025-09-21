Ahmed Şaraa: Suriye'nin birliğe ve yeniden yapılanma için sağlam bir plana ihtiyacı var

48 dakika önce

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa, tüm sektörlerde ciddi hasar oluştuğunu belirtirken, ülkenin yeniden toparlanması için halk birliğine ve sağlam bir plana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ahmed Şaraa, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 80'inci oturumuna katılmak üzere ABD'de. Şaraa, 1967 yılında görev yapan eski Cumhurbaşkanı Nureddin el-Atasi'den bu yana BM'de konuşacak ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.

New York’ta Suriye diasporasından bir heyetle bir araya gelen Şaraa, basına yaptığı açıklamada, farklılıklara rağmen ulusal birliğin önemini vurgu yaptı.

Ahmed Şaraa, yolun “çetin, yorucu, zorluk ve sıkıntılarla dolu olduğunu ancak Suriye'nin bir kez daha Orta Doğu'nun incisi olma kapasitesine sahip olduğunu” söyledi.

Şaraa’ya göre dünya milletleri Suriye'deki gelişmeleri yakından izliyor ve Suriyelilere, tüm zorluklara rağmen kendilerini ispatlama fırsatı veriyor.