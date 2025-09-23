Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, Filistin Devleti'nin kurulmasını destekliyor

5 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına ve uluslararası hukuk çerçevesinde devlet kurmasına tam desteğini yineledi.

Başkanlıktan 23 Eylül 2025 Salı günü yapılan açıklamada, "Kürdistan Bölgesi, BM Genel Kurulu ve uluslararası kanallar arasındaki Filistin konulu görüşmelere büyük önem vermektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Kürdistan Bölgesi olarak, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına ve uluslararası hukuk ve meşruiyet çerçevesinde devlet kurmasına tam desteğimizi yineliyoruz. Bizler, özgürlüğümüz ve haklarımız uğruna birçok fedakarlıkta bulunmuş bir millet olarak, Filistin halkının özgürlük mücadelesine ve fedakarlıklarına saygı duyuyor." denildi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, savaş ve ölümün hiçbir sorunu çözmeyeceğini vurgularken, herkesin barış, istikrar ve refah içinde yaşaması için savaş ve silahlı eylemlerin durdurulması, insani değerlere ve hukuka uygun bir şekilde birlikte yaşama ve barışın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, ayrıca "Uluslararası toplum, bölge halklarının meşru haklarını, güvenliğini, onurlu yaşamını ve herkes için adaleti sağlamalıdır." çağrısı yapıldı.