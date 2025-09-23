Josh Harris: Kürdistan Bölgesi'nin güçü olması Irak istikrarının yararınadır

3 saat önce

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Josh Harris, ülkesinin Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarına desteğini yineledi.

Başkan Mesud Barzani, 23 Eylül Salı günü Selahaddin'de ABD Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Josh Harris'i kabul etti.

Barzani'nin Ofisinden yapılan açıklamaya göre ABD'nin Irak Büyükelçiliği, iki ülke arasındaki dostluk mesajını vurgulayarak, ABD'nin güçlü bir Kürdistan istediğini ve Kürdistan'ın güçlü olmasının Irak istikrarının çıkarına olduğunu belirtti.

Açıklamada, Josh Harris'in, ABD'nin Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarına ve Irak Hükümeti ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasındaki müzakerelere desteğini vurguladığı kaydedildi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ayrıca, Kürdistan Bölgesi'nin özellikle enerji ve elektrik alanındaki başarılı deneyimlerinden bahsederek, bunun Irak'ın diğer bölgeleri için örnek teşkil ettiğini söyledi.

Josh Harris, Irak'taki siyasi süreçle ilgili olarak, ülkesinin Irak egemenliğini korumak ve Irak'ın içişlerine müdahaleyi önlemek istediğini belirtti.

Başkan Barzani ise ABD'ye Irak halkına ve Kürdistan Bölgesi'ne verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Irak'taki siyasi süreçle ilgili olarak Başkan Barzani, "Maalesef Irak makamları anayasaya ve anlaşmalara uymadı, bu da sorunların kaynağı haline geldi." dedi.

Başkan Barzani, ayrıca Irak'taki seçim sürecine değinerek, gerçek temsil için en iyi yolun, sandalye sayısının nüfusa eşitlenmesinde adaletin sağlanması için tek devreli yasaya geri dönmek olduğunu vurguladı.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi'ndeki durumun da ele alındığı belirtildi.