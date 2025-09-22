Üçlü petrol ihracat anlaşması 24 saat içinde açıklanacak

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Irak Petrol Bakanlığı ve petrol şirketleri arasında anlaşmaya varıldığı bildirildi. Anlaşmanın 24 saat içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Söz konusu anlaşmayla ilgili bilgisi olan bir kaynağın K24’e verdiği bilgilere göre hem Petrol Bakanlığı hem de Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı anlaşmayı resmen yazılı olarak onayladı, şu anda anlaşmanın duyurulması dışında iki bakanlık ve petrol yatırım şirketleri arasında herhangi bir hukuki ya da teknik sorun bulunmuyor.

Kaynak, anlaşmanın açıklanmasının ardından petrol ihracatının kısa sürede başlayacağını bildirdi.

Söz konusu açıklama, Irak Petrol Bakanlığından teknik heyetin, petrol ihracatının yeniden başlamasına yönelik hazırlıklar yapmak üzere Erbil'de bulunduğu anlarda yapıldı.

Kurdistan24’ün Bağdat muhabiri Dilan Barzan’ın edindiği bilgilere göre Erbil’de bulunan heyet, Irak Petrol Bakanlığını temsil ediyor ve Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatına ilişkin prosedürleri tamamlamak üzere tam yetkiye sahip.