Başbakan'ın katılımıyla Kadınlar Mini Futbol Dünya Kupası'nın final maçı oynanacak
Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla, Kadınlar Mini Futbol Dünya Kupası’nın son karşılaşması Kürdistan'ın başkenti Erbil'de düzenlenecek.
Kadınlar Mini Futbol Dünya Kupası’nın son maçı, bugün (22 Eylül 2025 Pazartesi günü) Kürdistan'ın başkenti Erbil'de, Başbakan Barzani’nin katılımıyla oynanacak.
Hendrên Stadyumunda oynanacak maçta, Brezilya ve Mısır kadın futbol takımları galibiyet için yarışacak.
Lübnan Kadınlar Kulübü, Kadınlar Mini Futbol Dünya Kupası’ndaki karşılaşmalarda üçüncülüğü elde etti.
Bugün final maçı oynanan Kadınlar Mini Futbol Dünya Kupası, farklı kıtalardan sekiz takımın katılımıyla ilk kez Kürdistan'ın başkenti Erbil'de düzenlendi.