SDG: DAİŞ, Esad'ın devrilmesinden bu yana 153 saldırı gerçekleştirdi

51 dakika önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Rojava’da terör örgütü DAİŞ tehdidinin devam ettiğini ve Beşar Esad rejiminin devrilmesinden bu yana silahlı faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

SDG’den 22 Eylül 2025 Pazartesi günü yapılan açıklamada, Suriye'de 2011 yılında iç savaşın patlak vermesinden bu yana DAİŞ’in, ülkedeki durumu kendi varlığını kanıtlamak ve uluslar için tehdit oluşturmak amacıyla kullandığı bildirildi.

DAİŞ’in SDG ve uluslararası koalisyona karşı savaştığı kaydedilirken, Kobane, Rakka ve Baghuz’da yenilgiye uğratıldığı vurgulandı.

Açıklamada, “Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024'ten bu yana DAİŞ hücreleri Rojava’da 153 saldırı gerçekleştirdi. Bu, örgütün yeniden örgütlenme ve saldırılarını genişletme çabalarının bir göstergesidir.” denildi.

“Son 10 ayda uluslararası koalisyonun desteğiyle güçlerimiz 70 askeri ve güvenlik operasyonu gerçekleştirdi. Bunlardan üçü büyük çaplı baskınlar oldu. Bu operasyonlarda örgüte mensup üç liderin de aralarında bulunduğu 95 militan tutuklandı.” bilgisi verilen açıklamada, operasyonlarda aralarında iki DAİŞ elebaşının da bulunduğu 6 DAİŞ’linin öldürüldüğü, çok sayıda silah, mühimmat ve dokümanın ele geçirildiği aktarıldı.

DAİŞ saldırılarında 30 SDG üyesinin hayatını kaybettiği, 12 SDG üyesi ile altı sivilin yaralandığı bildirilen açıklamada, "DAİŞ’in oluşturduğu tehdit henüz bitmedi, iç ve dış tehdit oluşturmaya devam ediyor.” değerlendirmesine yer verildi.