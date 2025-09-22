Kürdistan petrolünün ihracatı için üçlü anlaşmaya varıldı

29 dakika önce

Kürdistan petrolünün yeniden ihracatına ilişkin üçlü anlaşma imzalandı ve petrol ihracatı yakında başlayacak.

Kurdistan24 muhabirinin 22 Eylül 2025 Pazartesi günü (bugün) aktardığı bilgilere göre Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Irak Petrol Bakanlığı ve petrol şirketleri arasında, Kürdistan petrolünün ihraç edilmesi için Erbil'e gerçekleştirilen toplantı kapsamında anlaşma imzalandı.

Üçlü anlaşmanın, Başbakan Muhammed Şiya Sudani tarafından 23 Eylül 2025 Salı günü Irak Bakanlar Kurulu toplantısında açıklanması bekleniyor.

Irak Petrol Bakanlığından bir teknik heyet, bugün, petrol ihracatının yeniden başlamasına yönelik hazırlıklar yapmak üzere Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve petrol şirketleriyle toplantı gerçekleştirmek amacıyla Erbil'e geldi.