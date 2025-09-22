Başbakan ve Mendelavi’den Kürdistan Bölgesi'nin mali haklarının sağlanmasına vurgu

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak Parlamentosu Başkan Vekili Muhsin Mendelavi ile gerçekleştirilmesi planlanan Irak Parlamento seçimleri görüştü.

Başbakan Mesrur Barzani, 22 Eylül 2025 Pazartesi günü (bugün), Muhsin Mendelavi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Şaxewan Abdullah da kabulde hazır bulundu.

Kabulde, Irak'taki son gelişmeler ve Irak Parlamento seçimlerine yönelik hazırlıklar ele alındı.

Taraflar, Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların, federal sisteme ve Kürdistan Bölgesi'nin anayasal yapısına saygı gösterilmesi ve Kürdistan Bölgesi'nin anayasal hakları ile mali haklarının sağlanması temelinde çözülmesinin gerekliliği konusunda mutabık kaldı.