Başkan Barzani, Muhsin Mendelavi ile Parlamento seçimlerini görüştü

3 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Irak Parlamentosu Başkan Vekili Muhsin Mendelavi ile siyasi güçler ve taraflar arasındaki koordinasyonu görüştü.

Barzani’nin Ofisinden 22 Eylül 2025 Pazartesi günü (bugün), yapılan açıklamaya göre Başkan Barzani, Selahaddin’de Muhsin Mendelavi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, Irak'taki siyasi durum ve gerçekleştirilmesi planlanan Irak Parlamentosu seçimleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Siyasi güçler ve partiler arasındaki koordinasyonunun önemine de vurgu yapıldı.