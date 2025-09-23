Ankara Büyükşehir Belediyesine soruşturma: 13 gözaltı

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) 2021 ile 2024 yılları arasında düzenlenen ve devlete 154 milyon 453 lira zarar verdiği iddia edilen 32 konser için soruşturma başlatıldı. 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesine, geçmiş yıllarda düzenlenen konserler nedeniyle yolsuzluk soruşturması başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, 2021-2024 yılları arasında yapılan 32 konseri konu alıyor.

Başsavcılık açıklamasında; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen rapor, MASAK ve Sayıştay incelemesi ile bilirkişi raporlarında 32 konserde kamunun 154 milyon 453 bin lira zarara uğratıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, dördü görevden alınmış iki belediye görevlisi, 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma konusunda sabah erken saatlerde açıklamada yaptı.

Acıklamada, kamu zararına sebebiyet verildiği iddiaları kapsamında soruşturma yapıldığı bildirilerek, "İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre 32 adet konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin lira zarara uğratıldığı tespit edilmiştir." denildi.