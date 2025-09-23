Stephane Dujarric: Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki sorunlar diyalog yoluyla çözülmeli

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Irak "Federal hükümet ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasındaki tüm sorunların diyalog yoluyla çözülmesini istiyoruz." dedi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Kurdistan24 muhabirine verdiği demeçte, "Genel Sekreter, Kürt sorununun farkındadır ve Mülteciler Yüksek Komiseri olarak görev yaptığı dönemde bu konu üzerinde çalışmıştır. Sürekli Kürt sorunu hakkında konuşuyoruz. Din veya etnik kökene bakılmaksızın tüm Suriyelilerin Suriye Hükümetine katılması gerektiği konusunda tavrımız nettir." sözlerini kullandı.

Irak Hükümeti ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasındaki sorunlarla ilgili Stephane Dujarric, sorunların diyalog yoluyla çözülmesini istediklerini vurguladı.