Koma Amed’in Diyarbakır konserinin tarihi değişti

2 saat önce

Koma Amed'in 30 yıl aradan sonra Diyarbakır’da düzenleyeceği konser 25 Ekim tarihine çekildi.

Kürt müziğinin önemli topluluklarından biri olan Koma Amed, 30 yıl aradan sonra ilk kez kasım ayında Diyarbakır’da sahneye alacaktı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Kayapınar Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Koma Amed konserinin tarihinde değişikliğe gidildiği duyuruldu.

Ücretsiz olarak düzenlenen konsere ilişkin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“Koma Amed grup üyelerinin elinde olmayan nedenlerden kaynaklı konserin tarihi 25 Ekim Cumartesi olarak değiştirildi. Koma Amed’in düzenleyeceği konser, 25 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Newroz Park’ta ücretsiz düzenlenecek.”

Koma Amed’den yapılan açıklamada da konserin 25 Ekim’e alındığı duyuruldu.